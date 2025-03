Reviravolta no caso do CMEI: Guarda patrimonial é autuado por falsa comunicação de crime

Cascavel - O delegado Diego Martins, do Grupo de Diligências Especiais (GDE), concedeu entrevista nesta sexta-feira (21) esclarecendo os fatos sobre o suposto assalto à mão armada registrado no CMEI Professor Paulo Marques, no bairro Interlagos, em Cascavel, na madrugada da última terça-feira (18).

De acordo com o delegado, após as diligências e investigações realizadas pela equipe, foi constatado que o crime relatado pelo guarda patrimonial não aconteceu da forma denunciada. Segundo Martins, o servidor que estava de plantão na unidade escolar teria repassado uma informação falsa ao acionar as autoridades.

Na denúncia, o vigia relatou que criminosos armados invadiram o local, o renderam e furtaram três torneiras após arrombarem uma porta. No entanto, as apurações demonstraram inconsistências na versão apresentada. Diante dos fatos, o guarda foi interrogado e autuado por comunicação falsa de crime.