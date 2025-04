Receita Federal faz duas apreensões de bebidas e eletrônicos em Cascavel

Cotidiano

Incêndio de grandes proporções atinge teatro da PUCPR em Curitiba

Um incêndio de grandes proporções atingiu o Teatro Universitário TUCA, localizado no Bloco Azul da Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), em Curitiba, no fim da tarde desta terça-feira (15). As chamas se alastraram rapidamente, atingindo outros setores da universidade. Fogo começou antes da cerimônia de jalecos de Medicina Segundo informações o fogo teria começado […]