Receita Federal apreende mais de R$ 200 mil em mercadorias nos ônibus de linha

No último dia 25 de maio, sábado, uma operação de fiscalização no posto da Policia Rodoviária Federal de Céu Azul realizada nos ônibus de linha com destino a Foz do Iguaçu x São Paulo, Foz do Iguaçu x Londrina e Foz do Iguaçu x Curitiba resultou na retenção de mais de 20 volumes de mercadorias. Durante a verificação das bagagens dos passageiros, foram encontrados itens como celulares, videogames e acessórios, aparelhos de som, artigos de pesca, materiais odontológicos, entre outros.

Já no dia 26 de maio, domingo, às 9h, na Praça de Pedágio de São Miguel do Iguaçu, um ônibus de linha que fazia o trajeto Foz do Iguaçu x Londrina/PR, foi abordado. Com 26 passageiros a bordo, a fiscalização resultou em uma série de mercadorias descaminhadas, tais como celulares, aparelhos de som, videogames, câmeras fotográficas, óculos, em quantidades que sugeriam uma destinação comercial.

Todos os passageiros foram identificados e as mercadorias apreendidas foram encaminhadas à Alfândega de Foz do Iguaçu. As operações resultaram na apreensão de mais de R$ 200.000,00 em mercadorias descaminhadas.

Será feita uma representação fiscal para fins penais dos envolvidos junto ao Ministério Público Federal. Os envolvidos poderão responder criminalmente.

Essas ações destacam o compromisso da Receita Federal no combate a práticas ilegais e em garantir a segurança e a regularidade no transporte de passageiros e mercadorias.

A colaboração da população é crucial nesse esforço, e denúncias anônimas podem ser feitas pelos números (45) 9 9134-0100 e (45) 9 9152-2036.

Fonte: RF