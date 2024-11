Receita Federal apreende mais de duas toneladas de maconha na fronteira

Na madrugada desta sexta-feira (8), por volta das 4h30, servidores da Receita Federal, com apoio da Força Nacional, retiveram 2.805 kg de substância semelhante a maconha, na Aduana da Ponte Internacional da Amizade, fronteira entre Brasil e Paraguai.

Durante a inspeção um caminhão com placas paraguaias, conduzido por um motorista paraguaio, foi selecionado para passar pelo escâner. Ao inspecionar a carga, os servidores identificaram um compartimento oculto no assoalho do veículo, que escondia material suspeito. Após uma verificação mais detalhada, foi confirmada a presença de substância semelhante a maconha, em tabletes.

Ao ser abordado o motorista fugiu do local. Foi necessário o auxílio de bombeiros para acessar e retirar a droga no assoalho da carroceria do caminhão. O veículo e a carga foram encaminhados à Polícia Federal para as providências cabíveis.