Receita Federal apreende cerca de R$ 235 mil em contrabando na BR-277

Durante operações de rotina da Receita Federal, na data de ontem (5), três veículos foram abordados e retidos na BR 277 contendo mercadorias descaminhadas.

No começo da manhã, um automóvel foi abordado no estacionamento de uma empresa, na saída de Foz do Iguaçu, transportando uma grande quantidade de cigarros eletrônicos e essências, avaliados em aproximadamente R$ 100 mil. O veículo estava ocupado por um homem que tinha como destino Cascavel.

No início da tarde, um automóvel foi abordado em Céu Azul contendo mercadorias eletrônicas diversas, avaliadas em R$ 15 mil. O veículo estava ocupado por três homens, que tinham como destino Cascavel.

Ainda no mesmo dia, a fiscalização abordou outro veículo em Céu Azul. Este estava ocupado por um casal brasileiro que também tinha como destino Cascavel. O automóvel estava carregado com celulares, produtos de estética e relógios. As mercadorias foram avaliadas em cerca de R$ 120 mil.

O valor total estimado das mercadorias apreendidas nas operações é de R$ 235 mil. As mercadorias e veículos apreendidos foram encaminhados para a Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu para as providências legais pertinentes.

Os ocupantes dos veículos foram liberados, mas serão submetidos a uma representação fiscal para fins penais junto ao Ministério Público Federal, onde poderão responder pelo crime de descaminho.

A Receita Federal reforça seu compromisso com a fiscalização e combate a práticas ilegais nas rodovias do país. Os incidentes ressaltam a importância das operações de rotina para a segurança e integridade do mercado nacional. A colaboração da população é crucial nesse esforço, e denúncias anônimas podem ser feitas pelos números (45) 9 9134-0100 e (45) 9 9152-2036.

Fonte: Receita Federal