Receita Federal apreende 150 kg de maconha na fronteira

Na manhã desta quarta-feira, 15 de maio, durante abordagens na Ponte Internacional da Amizade, fronteira entre Brasil e Paraguai, as equipes de fiscalização da Receita Federal abordaram um veículo com placas paraguaias, conduzido por um motorista de nacionalidade paraguaia.

Durante a fiscalização, os servidores detectaram a presença de um fundo falso no parachoque traseiro do veículo. Após uma minuciosa busca, foi encontrada uma quantidade significativa de substâncias entorpecentes, posteriormente identificadas como sendo maconha. O total apreendido foi de aproximadamente 150 kg, distribuídos em 215 tabletes.

Diante da evidente infração, o condutor do veículo foi detido em flagrante, sob a acusação de tráfico internacional de drogas. O indivíduo e as drogas foram encaminhados à Polícia Federal para os procedimentos legais cabíveis. O veículo utilizado no transporte ilícito foi apreendido e levado para o pátio da Receita Federal, onde permanecerá sob custódia até decisão judicial.

A ação de hoje demonstra o comprometimento e a eficiência das equipes de fiscalização da Receita Federal no combate ao contrabando e tráfico de drogas, visando proteger as fronteiras nacionais e garantir a segurança da sociedade. A Receita Federal reitera o compromisso em atuar de forma incisiva no combate aos crimes transfronteiriços.

A participação da população é fundamental nessa missão. Para efetuar denúncias anônimas, é possível entrar em contato pelos números (45) 9 9134-0100 e (45) 9 9152-2036.

Fonte: RF