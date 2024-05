Receita Federal apreende 1,5 tonelada de essências para cigarros eletrônicos em Cascavel

A Receita Federal de Cascavel apreendeu, na manhã de ontem (21), 1,5 tonelada de essência para cigarros eletrônicos produzidas no Paraguai e contrabandeadas para o Brasil. O flagrante ocorreu por volta das 9 horas em fiscalização de rotina realizada em empresa transportadora.

A mercadoria procede da região de Guaíra/PR, e tinha como destino o estado de São Paulo. No total, o valor estimado dos produtos foi de R$800 mil. Os produtos foram encaminhados para o depósito da Receita Federal em Cascavel/PR.

O combate à entrada de produtos ilegais no País é essencial para garantir a saúde e a segurança do consumidor brasileiro. No caso dos cigarros eletrônicos, os órgãos regulamentadores determinaram que o produto causa prejuízos à saúde do consumidor e proibiram seu comércio no País.

Fonte: RF