Receita Federal apreende 100 kg de cabelo humano em Foz do Iguaçu

Em uma ação de rotina, agentes da Receita Federal realizaram a apreensão de uma quantidade significativa de cabelo humano em Foz do Iguaçu, nesta segunda-feira (16). A operação ocorreu durante uma fiscalização em um veículo, onde os fiscais encontraram aproximadamente 100 kg do produto, divididos em 10 sacolas com cerca de 10 kg cada.

Além do cabelo, foram encontrados dois transmissores de vídeo sem fio escondidos no fundo do painel do veículo. Diante da descoberta, o automóvel foi encaminhado para o pátio da Receita Federal, onde passará por uma análise mais detalhada.

A origem e o destino do cabelo humano ainda são desconhecidos, mas a Receita Federal já iniciou uma investigação para apurar os fatos. As autoridades buscam identificar os responsáveis pelo transporte e comercialização do produto, que pode ter sido adquirido de forma ilegal ou destinado a atividades ilícitas.

A apreensão desse tipo de material é relativamente incomum e chama a atenção para a variedade de produtos que podem ser contrabandeados pela fronteira. A Receita Federal reforça a importância das ações de fiscalização para combater o crime organizado e proteger a economia brasileira.

Fonte: SOT