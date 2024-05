Receita apreende carga de celulares avaliada em R$ 245 mil

Tempo estimado de leitura: 2 minutos

Agentes da Receita Federal realizaram no fim de semana uma operação de fiscalização na Ponte Internacional da Amizade, importante ligação entre o Brasil e o Paraguai. Enquanto realizavam a vistoria de veículos que cruzavam a fronteira, um táxi chamou a atenção das autoridades.

Após uma inspeção minuciosa, os servidores descobriram uma carga clandestina escondida dentro de uma caixa de ar condicionado no interior do veículo. Suspeitando do conteúdo, decidiram abrir a caixa, revelando uma grande quantidade de smartphones.