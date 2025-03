PRF retém cinco carretas com carga excedente na BR-163, em Toledo

Toledo - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) reteve, ontem (23), um comboio de cinco carretas que transportava vigas de concreto com dimensões excedentes, na BR-163, em Toledo. As carretas, com 31 metros cada, seguiam de Passo Fundo (RS) para Toledo, com destino a uma obra na cidade.

Fiscalização

Durante a fiscalização, os policiais constataram que o transportador não havia providenciado a escolta obrigatória, necessária para o deslocamento seguro de cargas indivisíveis de grandes proporções em rodovias federais. Para o comboio, seriam necessárias ao menos cinco escoltas credenciadas, que não estavam presentes, colocando em risco a segurança viária ao longo do trajeto.

Além da falta de escolta, foram verificadas outras irregularidades significativas: quatro das cinco combinações estavam sendo conduzidas por motoristas que não possuíam o curso específico para o transporte de carga indivisível. Ainda, dois conjuntos não possuíam a Autorização Especial de Trânsito (AET), documento obrigatório para esse tipo de carga. Outro agravante foi o fato de o comboio estar circulando fora do trecho autorizado, em desacordo com as exigências legais.

Por falta de lugar para acomodar os conjuntos e por estarem próximos ao destino, ao longo da tarde de domingo (23), a PRF, em conjunto com a Guarda Municipal de Toledo, participou de uma operação de escolta das cinco combinações veiculares superdimensionadas. Uma das carretas possuía 40 metros de comprimento e transportava as vigas principais da obra.