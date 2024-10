PRF proporciona dia especial para 26 crianças internadas no HUOP

POLICIAL PRF apreende cerca de 7 mil unidades de cigarro eletrônico em Irati

Na manhã desta terça-feira (8), por volta das 11 horas, policiais rodoviários federais realizavam fiscalização de trânsito na BR 277, no município de Irati, quando deram ordem de parada ao caminhão baú de cor branca com emplacamento de Sinop. Durante fiscalização do compartimento de carga do veículo, a equipe de policiais avistou 15 caixas fechadas, […]