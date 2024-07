PRF localiza haxixe escondido em painel de carro na BR-277

O painel de um carro, abordado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na BR-277, em Cascavel/PR, escondia 18,7 quilos de haxixe. A apreensão ocorreu na madrugada de sábado (13).

O veículo, que saiu de Foz do Iguaçu e iria para São Bernardo do Campo/SP, foi abordado na Unidade Operacional. O motorista de 33 anos disse que tinha ido à fronteira comprar brinquedos para os filhos, mas apresentou muito nervosismo.

Em fiscalização mais detalhada no veículo, os PRFs perceberam que havia algo dentro do painel e encontraram um tablete de haxixe. Na desmontagem do painel, foi localizado o restante da droga.

O homem alegou que não sabia do ilícito e então revelou que tinha ido à Foz para buscar o carro para um amigo. Ele foi conduzido à Polícia Civil com o automóvel e a droga.

Fonte: PRF