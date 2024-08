PRF e Delegacia da Mulher realizam comando educativo em referência ao Agosto Lilás

A Polícia Rodoviária Federal e a Delegacia da Mulher realizaram nesta quarta-feira (28), um comando educativo em referência ao Agosto Lilás, em Pato Branco, com o objetivo de conscientizar a população quanto à importância do combate à violência contra as mulheres.

A ação em conjunto reforça o trabalho desenvolvido na região que envolve a capacitação dos policiais, a promoção dos direitos humanos e o enfrentamento à criminalidade.

Agosto Lilás é uma campanha que objetiva instruir a população a como identificar e reagir a casos de violência, alertando ainda que muitos desses podem ser pouco perceptíveis, como em situações de violência patrimonial, moral, psicológica, sexual e até mesmo física. A campanha é evidenciada pelo aniversário da Lei Maria da Penha, que também é lembrado no mês de agosto.

A participação da população com informações que auxiliem em casos de violência doméstica e familiar é fundamental. As denúncias podem ser feitas de forma anônima através do 191 (PRF) 197 (Polícia Civil), do 180 (Disque Denúncia), 190 (Polícia Militar).

Fonte: PRF de Pato Branco