PRF apresenta Cinema Rodoviário em Cascavel

Anualmente, entre 18 e 25 de setembro, é celebrada a Semana Nacional de Trânsito, conforme o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). Ao longo de todo o ano, mas com maior ênfase neste mês, os órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito intensificam ações de educação, fiscalização e engenharia, buscando tornar nossas vias mais seguras e ambientalmente sustentáveis.

Com o tema “Paz no trânsito começa por você”, a mensagem educativa proposta para esse ano educativas deste ano visa conscientizar a população sobre a importância de atitudes responsáveis no trânsito. O foco é mobilizar a sociedade para adotar comportamentos que promovam um trânsito mais pacífico, consciente e seguro.

Uma das atividades dessa semana é o Cinema Rodoviário da Polícia Rodoviária Federal (PRF) que está ocorrendo em rodovias federais de todas as regiões do país. Na manhã de ontem (18), cerca de 53 pessoas participaram da ação educativa, na Unidade Operacional em Cascavel, na BR-277.

O Cinema Rodoviário PRF tem objetivo de sensibilizar e conscientizar os usuários das rodovias a respeito de sua responsabilidade na segurança do trânsito.

A atividade consiste em abordar os condutores nas rodovias e convida-los para participar da dinâmica, neste ano ao final da ação, todos os participantes recebem um presente, chamado de guardião da vida, para colocar o celular dentro enquanto dirige. Uma foto da família ou de alguém importante é colocada na bolsa, para que o motorista lembre, toda vez que fizer um movimento de pegar o aparelho, que tem pessoas que o amam esperando por ele.

A PRF convida todos a participar ativamente da Semana Nacional de Trânsito, respeitando as regras e adotando práticas seguras nas estradas. Com a integração entre os órgãos de trânsito e o engajamento da sociedade, é possível reduzir acidentes e salvar vidas.

Fonte: PRF