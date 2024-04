PRF apreende 475 quilos de maconha em três ocorrências no Oeste

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 475,5 quilos de maconha na noite do último sábado nas regiões de Santa Terezinha de Itaipu e Céu Azul, no Oeste do Paraná. Uma das apreensões ocorreu após o motorista de uma van tentar fugir dos policiais por cerca de 40 quilômetros. Duas pessoas foram presas.

179 quilos de maconha em um Corsa

Às 18h11 de ontem, no quilômetro 714 da BR-277, em Santa Terezinha de Itaipu, uma equipe da PRF deu ordem de parada ao condutor de um Chevrolet Corsa Sedã de cor prata. Durante a abordagem, os policiais perceberam que o condutor possuía suspensão do direito de dirigir ativa.

Durante uma busca minuciosa no carro, a equipe da PRF abriu o porta-malas do veículo e encontrou diversos tabletes de maconha. No total a droga pesava 179,5 quilos e, segundo o motorista, seria levada de Foz do Iguaçu (PR) até Cascavel (PR). O homem foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil em Foz do Iguaçu.

Mais 84 quilos em outro Corsa

Mais tarde, às 20h37, no mesmo local, a equipe da PRF deu ordem de parada ao motorista de outro Corsa Sedã, este de cor vermelha. O condutor não quis obedecer a ordem policial de imediato, mas parou o veículo e logo começou a bater o próprio celular contra o painel do veículo para quebrá-lo.

Ao ver a situação, os policiais questionaram o homem do motivo da viagem e ele informou que estava transportando maconha no porta-malas do carro. No bagageiro, os policiais encontraram 84,5 quilos da droga. O condutor foi preso em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e a ocorrência foi encaminhada para a Polícia Civil em Foz do Iguaçu.

Vinho e maconha apreendidos após tentativa de fuga

Pouco mais de uma hora depois, às 21h45, nas proximidades do quilômetro 640 da BR-277, em Céu Azul, uma equipe da PRF deu ordem de parada ao condutor de uma van Citröen Jumper. O motorista imediatamente acelerou o veículo desobedecendo a ordem de parada, tentando fugir pela rodovia em alta velocidade.

Os policiais rodoviários federais acompanharam o carro por quase 40 quilômetros, sinalizando para que o homem parasse, até que o motorista abandonou o veículo no quilômetro 605, já em Santa Tereza do Oeste (PR), e entrou a pé em um matagal às margens da rodovia. Ele ainda não foi localizado.

No interior da vã, a equipe da PRF encontrou várias caixas de vinho, com cerca de 400 litros do produto importados irregularmente, além de várias caixas contendo 211,5 quilos de maconha. A ocorrência foi encaminhada para a Receita Federal e a Polícia Federal em Cascavel.

Fonte: PRF