Policiais civis e advogado são presos em ação contra tráfico e corrupção

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou, na manhã desta segunda-feira (27), uma operação que resultou na prisão de dois policiais civis e um advogado, além do cumprimento de seis mandados de busca e apreensão. A ação envolveu cerca de 40 policiais civis e foi executada nas cidades de Curitiba, São José dos Pinhais e Pinhais.

Os dois policiais civis presos, em virtude de mandados de prisão preventiva, são suspeitos de envolvimento em crimes como associação criminosa, tráfico de drogas, peculato, violação de sigilo funcional, comércio ilegal de arma de fogo e corrupção passiva. Um dos policiais estava lotado na Região Metropolitana, enquanto o outro estava afastado de suas funções. O advogado preso, também em cumprimento a um mandado de prisão preventiva, é suspeito de associação criminosa e corrupção ativa.

As investigações começaram em setembro de 2023 e reuniram elementos suficientes para comprovar a autoria e materialidade dos crimes, justificando a necessidade das prisões preventivas dos envolvidos.

Essa operação faz parte dos esforços contínuos da PCPR para combater a corrupção e o crime organizado, reafirmando o compromisso da instituição com a segurança e a justiça no estado do Paraná.

Fonte: PCPR