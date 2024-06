Policiais apreendem três toneladas de maconha em Toledo

A Policia Rodoviária Federal, com o apoio do 19º Batalhão da PM/PR, aprendeu na manhã de hoje (17), um veiculo de carga carregado com vários fardos de maconha. A abordagem ocorreu devido as péssimas condicoes de trafegabilidade do veiculo, na BR 163, no município de Toledo/PR.

Durante a abordagem, o condutor apresentou informações desencontradas sobre o motivo da viagem e divergencias na documentação, levantando suspeitas da equipe policial.

O motorista, natural de Tubarão/SC, afirmou que receberia para transportar a droga até a cidade de Belo Horizonte/MG.

A ocorrência foi encaminhada à Policia Civil de Cascavel. A droga pesou 3.2 toneladas.

Fonte: PRF