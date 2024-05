Polícia prende idoso de 75 anos por estupro de vulnerável em Pato Branco

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) prendeu um homem, de 75 anos, pelo crime de estupro de vulnerável. A captura aconteceu nesta segunda-feira (27) em Pato Branco, no Sudoeste do Estado.

Segundo as investigações, os abusos foram cometidos contra duas crianças.

“Identificou-se que, além deste delito, o idoso já possui outro registro policial relacionado à prática de crime contra a dignidade sexual, vitimando outro menor de idade” explica a delegada da PCPR Keila Mafioletti Goldacker.

Após a prisão, ele foi encaminhado ao sistema penitenciário.

DENÚNCIAS – Todo aquele que tomar conhecimento de crimes contra crianças e adolescentes deve denunciar.

A PCPR solicita a colaboração da população com informações que auxiliem em casos de crimes contra a dignidade sexual praticados contra crianças ou adolescentes. As denúncias podem ser feitas de forma anônima através do 197, da PCPR, e 181, do Disque Denúncia.

Fonte: Polícia Civil