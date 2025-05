Polícia nas ruas: Operação contra o tráfico de drogas cumpre 14 mandados em Cascavel

Cascavel - Na tarde desta quarta-feira (7), foi deflagrada uma importante operação integrada de combate ao tráfico de drogas no município de Cascavel, mobilizando de forma coordenada pelas forças de segurança pública estaduais e municipais. A ação teve como foco a repressão qualificada aos pontos de venda de entorpecentes, conhecidos como biqueiras, localizados em áreas estratégicas da cidade.

A operação contou com o cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 3ª e 4ª Varas Criminais da Comarca de Cascavel, com base em investigações conduzidas ao longo das últimas semanas.

Os mandados foram executados nos bairros Santa Cruz (6 mandados), Interlagos (3 mandados), Floresta (2 mandados), Periolo (1 mandado), Santa Felicidade (1 mandado) e 14 de Novembro (1 mandado), todos identificados como pontos recorrentes de comercialização e armazenamento de drogas.

Forças integradas

A deflagração da operação representa um marco no esforço conjunto das forças de segurança, destacando-se pela integração entre os setores de inteligência da Polícia Civil do Paraná — por meio do Grupo de Diligências Especiais (GDE) e da Delegacia de Homicídios (DH) — da Polícia Militar do Paraná, com efetivos do 5º Comando Regional (5º CRPM), do 6º Batalhão (6º BPM) e do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON), da Secretaria de Segurança Pública Municipal de Cascavel e da Polícia Penal do Paraná.

Investigações

A preparação da operação envolveu um criterioso trabalho de análise criminal, vigilância e cruzamento de dados, possibilitado pela atuação coordenada dos núcleos de inteligência de cada instituição envolvida. O compartilhamento de informações sensíveis, aliado à atuação integrada no planejamento tático e na execução simultânea das ordens judiciais, foi uma das principais características desta ação.