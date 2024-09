Polícia Militar do Paraná: Mudanças no Comando Regional de Cascavel

Na manhã desta segunda-feira (16), ocorreu, na sede do 5º Comando Regional de Polícia Militar do Paraná, em Cascavel, a solenidade de entrega de comando. O evento foi realizado no gabinete da unidade e contou com a presença de Comandantes dos Batalhões Subordinados ao 5º CRPM, e Oficiais e Praças lotados em Cascavel.

O Coronel QOPM Jorge Aparecido Fritola, que tem uma trajetória destacada junto ao 5º Comando Regional e é reconhecido por suas contribuições à sede e aos batalhões, deixou o cargo após seis meses à frente do Comando Regional. Ele assumirá novos desafios na Corregedoria da Polícia Militar, na cidade de Curitiba, onde desempenhará o encargo de Corregedor-Geral da PMPR. A Corregedoria da Polícia Militar foi criada para substituir a antiga Seção de Justiça e Disciplina da Diretoria de Pessoal, a Corregedoria-Geral tem como missão assegurar a correta aplicação da lei, com a devida apuração das infrações penais e administrativas no âmbito da PMPR, visando garantir e preservar os princípios da hierarquia e disciplina na Corporação.



O comando foi transmitido ao Tenente-Coronel QOPM Renato Marchetti, que assume a função com o compromisso de dar continuidade ao trabalho realizado, enfrentando os novos desafios para garantir a segurança e a ordem pública na região Oeste do Paraná. O Tenente-Coronel QOPM Renato Marchetti ingressou na Polícia Militar em 9 de março de 1992, na APMG – Academia Policial Militar do Guatupê) – São José dos Pinhais-PR, como Cadete, concluindo o curso em 9 de dezembro de 1994.



A primeira classificação da sua carreira foi no 6º BPM em Cascavel, em janeiro de 1995. Toda sua trajetória na Polícia Militar do Paraná foi desenvolvida em Batalhões do Oeste e Sudoeste Paranaense, tendo trabalhado em Cascavel, Foz do Iguaçu, Pato Branco, Francisco Beltrão, Quedas do Iguaçu e Toledo.

Suas últimas funções como Oficial Superior da PMPR foram: Chefe da Seção de Pessoal do 5º CRPM, Chefe da Seção de Planejamento e Operações do 5º CRPM, Subcomandante do 14 BPM/Foz do Iguaçu, Comandante do 19º BPM/Toledo e Chefe do Estado-Maior do 5º CRPM/Cascavel, desde fevereiro de 2023.

O Tenente-Coronel QOPM Renato Marchetti é bacharel em Administração com ênfase em Marketing pela faculdade UNIPAN/Cascavel e pós graduado pela UNIOESTE em Segurança Pública, Cidadania e Direitos e em Formulação e Gestão de Políticas Públicas.

Atualmente, o 5º Comando Regional é responsável por 7 unidades militares, sendo 6 Batalhões e 1 Companhia Independente. As unidades são: 3º BPM em Pato Branco, 6º BPM em Cascavel, 14º BPM em Foz do Iguaçu, 19º BPM em Toledo, 21º BPM em Francisco Beltrão, 31º BPM em Assis Chateaubriand e a 12ª CIPM em Palmas. Juntas, essas unidades atendem um total de 94 municípios, abrangendo uma população superior a 2 milhões de habitantes. O 5º Comando Regional se destaca nas ações de prevenção e repressão ao crime, apreensão de drogas, armas e outros ilícitos. Seu objetivo principal é consolidar suas ações com base na gestão de qualidade e na excelência técnica e operacional das diversas modalidades de policiamento ostensivo, preventivo e repressivo, cumprindo plenamente suas funções na proteção da sociedade.

Essa transição de comando marca um novo capítulo para a região Oeste, que segue firme no propósito de assegurar a ordem pública e a segurança dos cidadãos.

Foto: Assessoria

Fonte: Assessoria