Polícia Militar apreende 5,6 toneladas de maconha em Maringá

A Polícia Militar do Paraná (PMPR), por meio do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv), apreendeu 5,6 toneladas de substância semelhante à maconha na madrugada desta quinta-feira (6) em Maringá, no Noroeste do Estado. É a maior apreensão no município desde junho de 2020, quando foram retiradas 6,6 toneladas de circulação. O prejuízo estimado ao crime organizado é de mais de R$ 27 milhões.

“A apreensão aconteceu após diligências que levaram até um grande depósito, onde a droga estava. Durante as buscas no local, os cães de faro foram aplicados e localizaram diversos fardos da substância escondidos abaixo do solo”, explicou o comandante da 3ª Companhia do BPRv, capitão Luiz Eduardo Beiger da Luz.

A ação ocorreu durante a Operação Recobrimento Rodoviário, pois as investigações apontaram que o depósito da droga fica nas proximidades da BR-376. Ao chegar no barracão, os cães farejadores identificaram a substância análoga a maconha em caixas colocadas em diversos cômodos e em um porão com uma tampa oculta.

Também foram apreendidas munições de calibre restrito e duas caminhonetes, uma delas blindada e equipada com rádios comunicadores. “Os veículos apreendidos tinham registro de roubo no Rio de Janeiro. Uma das caminhonetes tinha blindagem e rádio comunicador, estava preparada para o transporte dos narcóticos. Também apreendemos documentos e outros comprovantes que podem levar à autoria desta atividade criminosa”, completou Beiger.

A droga, os veículos e os documentos apreendidos foram encaminhados para a delegacia da Polícia Civil de Maringá para os procedimentos cabíveis.

APREENSÕES – Relatório divulgado pela Secretaria da Segurança Pública nesta terça-feira (04) aponta aumento de 15,2% na quantidade de drogas recolhidas no primeiro quadrimestre deste ano. De janeiro a abril de 2024 foram 90,3 toneladas, contra 78,4 toneladas no mesmo período de 2023.

Mais recentemente, no dia 20 de maio, em três operações distintas, policiais militares do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) e agentes do Núcleo Especial de Polícia Marítima da Polícia Federal (Nepom/PF) apreenderam 4,5 toneladas de maconha e veículos em Guaíra (Oeste) e Altônia (Noroeste). A ação aconteceu com equipes policiais distintas.

Outro destaque é que o Paraná foi o Estado que mais apreendeu maconha no primeiro trimestre deste ano. De janeiro a março, o trabalho das forças de segurança resultou na apreensão de 51,5 toneladas da droga, segundo dados das secretarias estaduais, disponibilizados no Sistema Nacional de Informações de Segurança Pública (Sinesp) do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

