Polícia elucida homicídio ocorrido há 37 anos em Foz do Iguaçu

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) identificou, na última sexta-feira (8), restos mortais de um homem morto em 1987, em Foz do Iguaçu. A investigação teve início após informações de que o filho da vítima teria enterrado o corpo de seu pai em um poço no quintal da casa da família

A equipe policial interditou a área indicada na denúncia e realizou a escavação do poço. Durante o procedimento, com a presença da Polícia Científica, localizaou-se os restos mortais da vítima, incluindo vestes preservadas, ossos, documentos de identificação e um porte de arma de fogo.

Conforme apurado, o crime foi praticado pelo filho da vítima, que na época do fato teria 16 anos. Aos policiais, o autor relatou que cometeu o crime em razão do comportamento do pai, que era muito violento e cometia crimes de abusos sexuais com pessoas da sua família.