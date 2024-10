Polícia desmantela quadrilha de furtos e roubos que ultrapassam R$ 50 milhões

A operação faz parte de uma investigação de alta complexidade realizada em conjunto pela PCPR e pela PCGO. As diligências revelaram o envolvimento de uma organização criminosa em furtos e roubos em prédios de luxo. Eles são suspeitos de cometer crimes no Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Santa Catarina.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR), a Polícia Civil de Goiás (PCGO) e a Polícia Civil de São Paulo (PCSP) estão nas ruas na manhã desta terça-feira (15) para cumprir 21 mandados judiciais contra uma organização criminosa envolvida em furtos e roubos em prédios de luxo em cinco estados do país.

O grupo é suspeito de cometer sete crimes em menos de três meses no Paraná. O delegado da PCPR Marcelo Magalhães destacou a abrangência das atividades do grupo criminoso, que operava de forma sistemática em várias cidades do país. “Eles agiam não só em Curitiba e São Paulo, mas em várias cidades do país. O grupo atuava praticamente toda semana, sempre em um lugar diferente. Durante as investigações, foi apurado que alguns membros da associação criminosa participaram de crimes em Goiás e no Paraná”, afirmou.

O delegado da PCGO Altair Gonçalves Júnior explicou como os criminosos agiam nos condomínios, utilizando técnicas para se infiltrar de maneira discreta. “Esses indivíduos, utilizando-se de engenharia social, entravam na área social dos condomínios, muitas vezes passando por moradores ou visitantes. Com acesso ao condomínio, invadiam os apartamentos mediante arrombamento e subtraíam diversos objetos de valor, aproveitando-se da ausência dos proprietários.”

Fonte: PCPR