Polícia descarta atentado contra apartamento de juíza

Na tarde deste domingo, o delegado de Polícia Civil, Ribeiro Martins dos Santos, o capitão da Polícia Militar, Neemias e o guarda municipal Pedro Fernandes, concederam coletiva de imprensa para esclarecer os disparos de pistola 9mm contra o apartamento de uma juíza que atua na comarca de Cascavel, cujo nome não foi revelado e contra o posto da Guarda Municipal.

O fato ocorreu na madrugada de terça para quarta-feira.

Segundo as autoridades, a situação não se trata de um ataque direcionado à magistrada. Isso porque, além do imóvel dela, outros apartamentos do prédio também foram atingidos. Os policiais ressaltaram que alguns dos apartamentos sequer são habitados e que o fato da juíza possuir um imóvel naquele prédio foi apenas uma coincidência.

Equipes do Grupo de Diligências Especiais e da Polícia Científica estiveram no endereço da magistrada para a realização de investigações. As autoridades ainda não identificaram os autores dos disparos, mas as investigações estão em andamento para determinar a motivação do crime.

A Polícia Civil pede a colaboração da população com informações que possam auxiliar na investigação. Quem tiver qualquer pista sobre o caso, pode entrar em contato com a delegacia pelos números 153, 190 e 197.

Via: SOT/Luiz Felipe Max – Foto: Luiz Felipe Max