Polícia Civil oferta 125 vagas de estágio distribuídas em 33 municípios paranaenses

As vagas de nível superior são voltadas para estudantes dos cursos de Direito, Informática e Ciências Contábeis. No nível médio, são destinadas para o médio regular, técnico integrado em Informática e Administração e técnico subsequente em Administração.

Do total de vagas, 84 são destinadas à ampla concorrência para estudantes de nível superior; 14 para pessoas de nível superior com deficiência; 20 para nível médio regular; 3 para nível médio profissional integrado e 4 para nível técnico subsequente.

As inscrições estão abertas a partir desta quarta-feira (25) até as 23h59 do dia 2 de outubro.

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) oferta 125 vagas de estágio para estudantes dos ensinos médio, técnico e superior em 33 municípios do Estado.

Durante o período de inscrição, os interessados deverão preencher o formulário disponível no site da PCPR e se inscrever na vaga ofertada no site da Central de Estágios do Paraná.

Os candidatos inscritos terão o histórico escolar analisado. Para cada uma das vagas, os três melhores classificados pela média acadêmica e aprovados em análise curricular serão chamados para entrevista pessoal em uma unidade da PCPR.

O estudante deve ter idade mínima de 16 anos, possuir cadastro ativo e atualizado no site da Central de Estágios, não prestar estágio simultaneamente em mais de um órgão estadual, pertencer a uma das instituições de ensino conveniadas com o Governo do Paraná e não ter realizado estágio de nível médio, técnico ou superior vinculado à Central de Estágio no prazo máximo de dois anos.

Confira as cidades:

As vagas estão distribuídas entre 33 cidades: Curitiba, Almirante Tamandaré, Alto Paraná, Apucarana, Arapongas, Araucária, Astorga, Campo Largo, Campo Mourão, Cascavel, Cianorte, Fazenda Rio Grande, Foz do Iguaçu, Guarapuava, Londrina, Maringá, Matelândia, Medianeira, Paiçandu, Palmas, Pinhais, Piraí do Sul, Piraquara, Ponta Grossa, Ribeirão do Pinhal, Rio Negro, Santa Helena, São José dos Pinhais, Sarandi, Sertanópolis, Telêmaco Borba, Toledo, União da Vitória.