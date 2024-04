Polícia Civil deflagra operação contra grupo ligado a fraudes de contratos de internet e TV a cabo

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) deflagrou uma operação contra um grupo criminoso ligado a fraudes de contratos de internet e TV a cabo em Curitiba. A ação aconteceu na manhã desta terça-feira (16) com o cumprimento de mandados de busca e apreensão em dez endereços ligados aos suspeitos. Nos locais, os policiais apreenderam diversos modens de internet.

As investigações tiveram início com a denúncia realizada por uma operadora de telefonia. A equipe policiai apurou que a atuação do grupo consistia na contratação dos serviços da operadora utilizando documentos falsos, roubados ou extraviados.

“Após a contratação do serviço, a internet era instalada na residência, mas o serviço não era pago e acabava sendo cortado pela operadora. Após isso, os envolvidos se apoderavam dos equipamentos que pertenciam à operadora”, explicou o delegado Rodrigo Brown.

Ao todo, as investigações levantaram dez endereços que receberam as instalações fraudulentas no último ano e 180 nomes utilizados pelo grupo para a aplicação do golpe.

Em quase todas as residências foram encontrados e apreendidos modens em funcionamento com ligações feitas por meio de documentos falsos ou de terceiros.

Para o delegado, a operação tem dois objetivos. “A ideia é evitar que os equipamentos sejam destinados a provedores clandestinos de internet e também proteger as pessoas lesadas pelo uso de seus documentos para a aplicação destes golpes”, disse.

Os envolvidos foram intimados para comparecerem à delegacia a fim de prestar esclarecimento. As investigações prosseguem para identificar a destinação dos modens de internet subtraídos.

