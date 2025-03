Polícia Civil cumpre mandado de busca e apreensão em caso de incêndio no Detran

Cascavel e Paraná - Na manhã desta segunda-feira (24), Policiais Civis do Grupo de Diligências Especiais (GDE) deram cumprimento ao mandado de busca e apreensão em desfavor de um adolescente envolvido no incêndio ocorrido no Detran no dia 25 de fevereiro de 2025. O adolescente foi localizado no Bairro Cascavel Velho e, após a apreensão, foi encaminhado ao CENSE.

Na semana passada, o outro adolescente envolvido no incêndio foi apreendido pelo GDE e também encaminhado ao CENSE. Ambos os jovens foram identificados e ouvidos durante as investigações realizadas pela equipe do GDE, que, após as diligências, instaurou o Boletim de Ocorrência Circunstanciado pelo delito de incêndio.

Na semana passada, os mandados de busca e apreensão representados pelo Ministério Público foram expedidos pelo Juizado da Vara da Infância, permitindo a apreensão dos adolescentes responsáveis pelo ato criminoso.