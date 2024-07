Polícia apreende 80 celulares contrabandeados em Cascavel

Na noite de ontem (21), durante patrulhamento ostensivo no âmbito da Operação Protetor, policiais do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) apreenderam 80 celulares de origem estrangeira em um ônibus interestadual com destino a São Paulo-SP. A ação aconteceu em Cascavel, no oeste do Paraná.

Durante a revista de rotina, os policiais abordaram o veículo e perceberam o nervosismo de três passageiras. Questionadas individualmente, as mulheres confessaram estar transportando os aparelhos celulares escondidos em seus corpos.

Diante da situação, as suspeitas foram conduzidas à Delegacia da Polícia Civil de Cascavel, onde uma policial feminina realizou a revista minuciosa e confirmou a presença dos 80 celulares, todos sem documentação fiscal que comprovasse a sua entrada legal no país.

Segundo informações da BPFRON, o prejuízo estimado com o contrabando dos aparelhos ultrapassa R$ 220 mil. As mulheres foram identificadas e liberadas, mas responderão em liberdade por crimes de descaminho e contrabando.

Fonte: BPFron