PM realiza Operação de Trânsito em Cascavel e recolhe motocicletas irregulares

INVESTIGAÇÃO

Condenado a 105 anos por assassinato de agricultores é preso pela Polícia Federal

A Polícia Federal (PF) prendeu nesta quinta-feira (24), o fazendeiro Marlon Lopes Pidde, condenado a 105 anos de prisão por ordenar as mortes de cinco trabalhadores rurais que ocupavam a Fazenda Princesa, em Marabá, no sudoeste do Pará, em 1985. Ele estava foragido. Segundo a PF, as investigações para localização do foragido tiveram início após pedido de […]