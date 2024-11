PM faz operação contra tráfico e homicídios em Cafelândia e Nova Aurora

Na manhã desta quarta-feira (13), a Polícia Militar do Paraná, através do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), em colaboração com a Polícia Civil de Nova Aurora, desencadeou a Operação “Teia”. O objetivo é reprimir o tráfico de drogas e homicídios ligados a uma organização criminosa que atua na região. A ação resultou no cumprimento de 11 mandados de busca e apreensão e cinco mandados de prisão. O trabalho ocorreu nas cidades de Cafelândia e Nova Aurora, no Paraná.

Resultado

Durante a operação, a polícia deteve oito pessoas e apreendeu 3 kg de maconha, cerca de R$ 6.000,00 em dinheiro. Também houve a apreensão de um carro, uma motocicleta roubada, duas armas de fogo calibre .38, uma submetralhadora e várias munições.

Todo o material apreendido, assim como os suspeitos, foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Nova Aurora para os procedimentos legais.