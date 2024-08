PM e PF apreendem 500 quilos de maconha em mata de Guaíra

A Polícia Militar do Paraná realizou uma fiscalização no âmbito da Operação Protetor que resultou na apreensão de 502 quilos de maconha no município de Guaíra na madrugada desta sexta-feira (09). A ação foi executada por policiais militares do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) e agentes da Polícia Federal do Núcleo Especial de Polícia Marítima (NEPOM/PF).

Durante o monitoramento de uma estrada rural, as equipes notaram marcas recentes de movimentação de veículos que levavam a uma área de mata na Comunidade Rural Água do Bugre. Ao seguir os rastros, as autoridades localizaram diversos fardos de maconha, que estavam abandonados em meio à vegetação.

Não foi possível encontrar nenhum suspeito no local. A droga foi apreendida e todas as medidas legais cabíveis foram adotadas para garantir a preservação das evidências. O material foi encaminhado à Delegacia de Polícia Federal de Guaíra.

A Operação Protetor é uma ação contínua que visa combater o tráfico de drogas e outros crimes na região de fronteira, evidenciando a importância da cooperação entre diferentes forças de segurança.

Fonte: AEN