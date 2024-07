PM apreendeu quase três toneladas de drogas em três dias de operação

Lançada na terça-feira (9) em Cascavel, a Operação Cidade Segura já apreendeu ao todo 2.908 kg de drogas A maior parte das apreensões ocorreu em três ações distintas, todas elas resultado da integração entre as forças de segurança.

Na primeira delas, que ocorreu no dia do lançamento da Operação, uma ação conjunta entre a Polícia Civil (PCPR) e a Polícia Militar (PMPR) resultou na apreensão de mais de uma tonelada de maconha. Na quarta-feira, o 6º Batalhão de Polícia Militar (6º BPM) e o Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) realizaram abordagem a um caminhão com uma carga de 59 kg de cocaína e 73 kg de maconha. E na quinta-feira, mais uma ação integrada, dessa vez entre a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron) e 6º BPM resultou em uma apreensão de 1.010 kg de maconha. A droga estava em uma caminhonete abordada que apresentava registro de furto no estado do Rio de Janeiro.

Além das apreensões de drogas, ao longo de três dias, a Operação também resultou em 25 pessoas presas ou apreendidas e duas armas retiradas de circulação.

“A Operação Cidade Segura é um exemplo da nossa forte estrutura contra o crime. Apenas no primeiro dia, foi tirada de circulação mais de uma tonelada de drogas, e estamos só começando. Nossos servidores trabalham dia e noite para manter os paranaenses em segurança. E graças a todo esse empenho, estamos reduzindo de forma muito drástica o número de homicídios, de roubos, de furtos e aumentando a prisão de traficantes”, pontuou o Secretário Estadual de Segurança Pública, Hudson Leôncio Teixeira.

OPERAÇÃO

A Operação Cidade Segura é uma integração entre as forças de segurança que acontece por meio de ações preventivas, entre as quais patrulhamentos e bloqueios táticos, abordagens policiais e fiscalização de veículos e pessoas nas principais vias do município. Participam dessas ações cerca de 200 policiais.

Fonte: PMPR