PIX falso: PCPR prende golpista que atuou em diversas cidades e reforça o alerta à população

O golpe consistia em negociar a compra de produtos, principalmente pneus, com comerciantes e, em seguida, enviar comprovantes falsos de pagamento. As mercadorias eram retiradas por meio de serviços de transporte e as vítimas só percebiam o crime durante o fechamento das contas. “O homem já havia sido preso preventivamente em julho de 2024, mas foi libertado em setembro. Contudo, continuou praticando os crimes, como demonstrado em ocorrências registradas em Curitiba em janeiro de 2025”, disse o delegado.

A PCPR ( Polícia Civil do Paraná ) prendeu um homem, de 26 anos, suspeito de praticar uma série de golpes via pix falso , causando um prejuízo de R$ 407 mil. A captura aconteceu ainda na terça-feira (11), em São Mateus do Sul, na região Sudoeste do Estado. Conforme o delegado da PCPR Gabriel Munhoz, o suspeito é investigado por diversos casos de estelionato, sendo responsável por 23 boletins de ocorrência e inquéritos policiais entre 2022 e início de 2025.

ORIENTAÇÕES

Caso seja vítima de golpes, é essencial tomar providências para que a investigação comece rapidamente. A primeira ação é registrar um BO (Boletim de Ocorrência). No Paraná, é possível fazer o BO no site da PCPR de forma ágil e sem precisar sair de casa. Além desta opção, caso prefira, a vítima pode procurar a delegacia mais próxima para que seja feito o registro. A agilidade na notificação dos fatos é essencial para o trabalho policial.

GOLPE DO PIX

Uma das modalidades do golpe acontece quando os estelionatários contratam serviços ou compram produtos, e, ao invés de pagarem na hora, programam a transferência para data futura. Em seguida, manipulam o comprovante de pagamento com aplicativos de edição de imagens para omitir o agendamento e enviam ao vendedor como se a transferência já tivesse sido feita. Assim, os golpistas conseguem o produto, mas na sequência cancelam o agendamento e a vítima que já entregou o item fica no prejuízo, sem receber o dinheiro.

DENÚNCIAS

A PCPR orienta que as pessoas estejam sempre atentas a esse tipo de abordagem. As vítimas deste golpe devem registrar imediatamente o boletim de ocorrência, de forma online, através do site da PCPR, ou na delegacia mais próxima. As denúncias também podem ser feitas de forma anônima pelos números 197, da PCPR ou 181 do Disque-Denúncia.