PF deflagra operação contra caça ilegal no Parque Nacional do Iguaçu

Na tarde deste domingo (4), objetivando coibir a caça ilegal de animais silvestres no interior do Parque Nacional do Iguaçu, a Polícia Federal e o ICMBio, com o apoio da PRF, deflagrou uma operação.

Os policiais cumpriram quatro mandados de busca em quatro imóveis localizados na zona rural do município de Santa Tereza do Oeste-PR e pertencentes aos suspeitos de praticar caça clandestina.

A ação policial fora batizada “Jiraus” (nome das estruturas elevadas erguidas por caçadores na floresta para fins de caça de emboscada) e é decorrente do resultado das atividades de fiscalização do ICMBio nos últimos anos, que vem revelando um aumento expressivo da atuação de caçadores dentro do parque.

Os policiais encontraram em um dos imóveis alvos da busca:

2 “Jiraus” portáteis feitos em metal;

1 mochila com ferramentas para fixação dos “Jiraus”

2 espingardas;

Farta quantidade de iscas vegetais;

Vestimentas impermeáveis, típicas de caçadores;

Carne de animal silvestre;

As investigações continuam para identificar e punir os responsáveis, conforme determina a lei.

Fonte: PF