PF de Cascavel deflagra operação para reprimir tráfico de drogas no Paraná

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta segunda-feira (15/7), a Operação Fortuna Viridis, visando reprimir o tráfico de drogas no interior do estado do Paraná.

A equipe de policiais, com o auxílio do Comando de Operações Táticas (COT), cumpriu um mandado de prisão e um mandado de busca e apreensão na cidade de Palotina/PR.

No cumprimento das medidas de busca e apreensão foram apreendidos 400 comprimidos de droga sintética e aproximadamente 550 gramas de cocaina preparada para a venda.

A investigação teve início no âmbito da Operação Almacén de Armas, deflagrada em agosto de 2023, quando, durante o cumprimento de mandados na cidade de Palotina/PR, foi encontrada, de forma fortuita, grande quantidade de maconha.

Tal descoberta desencadeou uma extensa investigação acerca do tráfico de drogas no interior do estado, o que culminou, na manhã de hoje, com a prisão do principal suspeito.

A “Operação Fortuna Viridis” foi assim nomeada para refletir a descoberta acidental e inesperada da grande quantidade de maconha. A palavra “Fortuna” simboliza a sorte envolvida na descoberta, enquanto “Viridis”, que significa verde em latim, se refere à natureza da substância em questão.

O preso, investigado pelo crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006 (Lei Antidrogas), pode pegar até 15 (quinze) anos de reclusão se condenado.

