PF de Cascavel deflagra operação em combate ao abuso sexual infantil

7 DE SETEMBRO

45 mil pessoas marcaram desfile de 7 de Setembro em Cascavel

Cerca de 45 mil pessoas prestigiaram no tradicional desfile de 7 de Setembro na Avenida Brasil, em Cascavel, celebrando os 202 anos da Independência do Brasil, que neste ano, segundo a comissão organizadora, contou com mais de 12 mil pessoas. Devido ao calor, o desfile teve início no final da tarde, adentrando a noite com […]