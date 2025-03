Perseguição! vídeo mostra HB20 em tentativa de fuga na BR-277

São Miguel do Iguaçu - A PRF apreendeu um veículo que foi furtado em 22 de fevereiro de 2025 na cidade de São Paulo transportando maconha no sábado (8), durante fiscalização na BR-277, em São Miguel do Iguaçu (PR). A abordagem ocorreu após o condutor de um Hyundai HB20 prata desobedecer a ordem de parada no quilômetro 712 da rodovia e iniciar fuga em alta velocidade no sentido de Cascavel. Veja abaixo o vídeo da fuga:

Devido ao grande movimento de veículos e pedestres no final de semana, o suspeito realizou ultrapassagens perigosas e trafegou pelo acostamento, colocando em risco outros motoristas. Após 12 quilômetros de acompanhamento tático, o veículo foi interceptado no quilômetro 700, onde o condutor finalmente parou no acostamento.

Durante a abordagem, o motorista afirmou que levaria a maconha até Londrina, sem fornecer mais detalhes. Ao verificar os sinais de identificação do veículo, os policiais perceberam indícios de adulteração e aprofundaram a análise, descobrindo que o original era um outro HB20 que será entregue ao seu real proprietário.