Ossada humana é encontrada durante obra no Jardim Canadá

Foz do Iguaçu - Na tarde desta terça-feira (28), uma ossada humana foi encontrada por um pedreiro enquanto realizava escavações para a construção de um muro na Rua Nova Aurora, no bairro Jardim Canadá, em Foz do Iguaçu.

Equipes do Instituto Médico Legal (IML), da Delegacia de Homicídios, do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar estiveram no local para atender à ocorrência e realizar a remoção da ossada.