Operação policial recupera 11 celulares furtados em loja de Cafelândia

A Polícia Civil do Paraná (PCPR) recuperou 11 celulares que haviam sido furtados de uma loja localizada em Cafelêndia, no Oeste do Estado, em maio deste ano. A operação aconteceu nesta sexta-feira (12).

Por meio de diligências, a equipe policial verificou que, logo após o crime, os autores realizaram a revenda dos aparelhos e que eles já estavam sendo utilizados por terceiros.

Segundo o delegado da PCPR Leandro Almeida, o grupo revendia os aparelhos utilizando nota fiscal e praticando preços de mercado, de modo que os compradores não percebiam que se tratava de produto roubado.

Diante dos fatos, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão em residências ligadas aos possíveis receptadores dos aparelhos.

Além disso, 12 pessoas foram conduzidas à delegacia para prestar depoimento. Depois de serem ouvidas, elas foram liberadas.

As diligências prosseguem a fim de localizar os envolvidos e verificar a possível participação do grupo em outros crimes parecidos ocorridos em Cascavel e em Corbélia, na mesma região.

