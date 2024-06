Operação da Polícia Civil detém dupla e apreende drogas no Floresta

A Polícia Civil do Paraná, por meio da Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos, deu início na manhã desta quinta-feira (20) à segunda fase da “Operação Carga Pesada”.

Na primeira fase, ocorrido em 19 de fevereiro de 2024, manhã seguinte ao roubo de uma residência situada no bairro Morumbi, na Região Norte de Cascavel, foi subtraído da vítima um caminhão Mercedez Benz carregado com cimentos, uma motocicleta, dinheiro e um telefone celular. A vítima ficou privada de sua liberdade por cerca de 11 horas. Os meliantes foram presos por policiais militares em Astorga e Maringá. O quinto integrante da quadrilha foi interrogado e liberado pela autoridade policial diante da inexistência do estado de flagrância.

A Execução da segunda fase da operação deu-se no endereço desse integrante, no bairro Floresta, em Cascavel. No momento do cumprimento, esse cidadão não estava em casa, mas sua esposa e cunhado foram pegos na posse de entorpecentes (maconha) devidamente embalados para comércio. Ambos foram autuados em flagrante por tráfico de drogas.

