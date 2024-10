Operação da PF mira ladrões de encomendas dos Correios

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta quarta-feira (9) a “Operação Jabuticabeiras”, que visa combater o roubo de encomendas distribuídas pelos Correios.

Investigação

A investigação está relacionada a um roubo de carga (encomendas) e do veículo utilizado para o seu transporte e distribuição, ocorrido no dia 29/07/2024. Na ocasião, a vítima, tratando-se de um trabalhador terceirizado contratado pelos Correios, havia acabado de sair do centro de distribuição daquela empresa pública federal, em Umuarama/PR. O veículo estava carregado com 159 encomendas que seriam entregues naquele dia. O trabalhador foi abordado por dois indivíduos que levaram o carro carregados com as encomendas.

Logo em seguida, após diligências efetuadas, a Polícia Militar de Umuarama/PR, logrou êxito em capturar no bairro Parque das Jabuticabeiras, os dois autores que efetuaram diretamente o roubo e um terceiro que conduziu o automóvel utilizado no crime, os quais continuam até a presente data presos, cumprindo prisão preventiva. Naquela oportunidade a PM conseguiu recuperar parte das encomendas, que foram apreendidas e posteriormente restituídas aos Correios.