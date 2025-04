Operação Abelha é deflagrada para investigar homicídios de grande repercussão em Cascavel

Cascavel - Na manhã desta quinta-feira (24), a Delegacia de Homicídios, com o apoio do Grupo de Diligências Especiais (GDE), deflagrou a “Operação Abelha”, voltada à apuração dos homicídios que vitimaram Thiago Alexsandro da Silva, ocorrido no pátio da Prefeitura Municipal de Cascavel, em 06/01/2025, crime de grande repercussão, e Anderson Muneveck, ocorrido em 24/02/2025, na Rua Leonardo da Vinci, bairro Interlagos.

Foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão domiciliar no bairro que deu nome à operação, além de um mandado de prisão preventiva. O investigado já se encontrava preso em razão de um homicídio ocorrido em 2024.

Apreendidos

Durante as diligências, foram apreendidos uma arma de fogo calibre 38, 32 munições intactas do mesmo calibre e uma porção de substância análoga à maconha. Um homem, de 18 anos, foi autuado em flagrante pelo crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Outros elementos de informação também foram arrecadados e poderão auxiliar no prosseguimento das investigações.