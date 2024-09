Namorando Elon Musk? idosa é vítima de golpe em Toledo; delegado explica o caso

POLICIAL Cascavel: PM prende foragido internacional com mandados de prisão por homicídio e tráfico

Ontem (22), em mais uma ação da Operação Protetor de Fronteiras e Divisas, a Polícia Militar do Paraná, por meio do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFRON), conseguiu prender um foragido internacional em Cascavel. Durante patrulhamento pela rua Flamboyant, uma equipe do BPFRON abordou um veículo Range Rover com dois ocupantes. Após consulta aos sistemas, […]