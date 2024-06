Mulher atira para "assustar" companheiro e ambos vão parar na delegacia

Um casal foi preso na noite de domingo (23) por posse ilegal de armas de fogo e disparos de arma de fogo em uma residência no bairro Esmeralda, em Cascavel. A ação aconteceu durante a Operação Cidade Segura da Polícia Militar.

A PM recebeu um chamado via 190 relatando gritos e disparos de arma de fogo em uma residência. Ao chegarem ao local, os policiais conversaram com a vizinha que solicitou a ocorrência, a qual confirmou ter ouvido os barulhos. Na sequência, a equipe abordou os moradores da casa, um casal, e durante a revista no local, foram encontradas três pistolas 9mm das marcas Glock, Canik e Taurus, todas carregadas, além de um revólver calibre 38 da marca Taurus com duas munições intactas e três deflagradas.

Durante a busca, o casal relatou que a mulher, após ter visto mensagens no celular do homem, pegou o revólver que estava escondido no sofá e efetuou três disparos para “assustar” o companheiro. O homem, por sua vez, disse ser CAC (Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador) e possuir registro de duas das pistolas e do revólver, no entanto, a pistola da marca Canik tinha a numeração raspada.

No total, foram apreendidas 118 munições de 9mm, 22 de calibre 38, 35 de .40 e 12 de .45, além de sete carregadores.

O homem foi preso por posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e a mulher pelos disparos. Ambos foram conduzidos à 10ª Central Regional de Flagrantes.

A vizinha que solicitou a ocorrência também compareceu à delegacia como testemunha.

Informações: PMPR