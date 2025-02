MP denuncia casal investigado por crimes praticados em clínica de estética

AÇÃO POLICIAL

Suspeito de matar Aline Canhet é preso pela DH em Foz do Iguaçu

Cascavel - A Delegacia de Homicídios da Polícia Civil realizou nesta tarde, em Foz do Iguaçu, a prisão do suspeito de matar Aline de Melo Canhet. No dia 14 de janeiro, a vítima foi assassinada com um tiro na cabeça, dentro de casa, no Bairro Cascavel Velho, em Cascavel. De acordo com informações, a vítima […]