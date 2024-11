Motorista é preso com mais de 700 quilos de maconha em Paranacity

CASCAVEL

Choque apreende armas e drogas em residência no Brasmadeira

Após um levantamento do setor de inteligência do 6º Batalhão da Polícia Militar, equipes do Choque apreenderam duas armas de fogo em uma residência no Bairro Brasmadeira, em Cascavel. No imóvel foram apreendidas uma pistola Canik 9mm com 15 munições e uma pistola Taurus .380 com 10 munições. Um homem de 29 anos se apresentou […]