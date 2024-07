Jovem morre após colidir violentamente de moto em caçamba de entulhos

Na manhã deste sábado (13/07), um motociclista de 24 anos, identificado como Kevin Lohan Lima, perdeu a vida após um acidente gravíssimo na Avenida Brasil, nas proximidades do CISOP, em Cascavel.

Segundo relatos, Kevin colidiu contra uma caçamba de entulhos, resultando em um forte impacto que provocou uma parada cardiorrespiratória. Equipes do Samu que passavam pelo local prestaram os primeiros socorros imediatamente e acionaram os profissionais do Siate.

Dado o estado crítico do jovem, o médico do Corpo de Bombeiros também foi mobilizado para a ocorrência. Apesar dos esforços conjuntos dos socorristas e dois médicos que trabalharam incansavelmente por cerca de 25 minutos para reanimá-lo, Kevin não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

O Tenente Cícero Viana do Corpo de Bombeiros elogiou a rápida resposta e dedicação das equipes envolvidas. O médico Clederson Bitencourt, também do Corpo de Bombeiros, sugeriu que o motociclista provavelmente perdeu o controle da direção antes de colidir com a caçamba, enfatizando a gravidade das lesões sofridas.

Após a confirmação do óbito, o Instituto Médico Legal (IML) foi acionado para recolher o corpo de Kevin, que passará por exames de necropsia antes de ser liberado aos familiares para os procedimentos fúnebres.