Jovem é morto a tiros no Conjunto Riviera, em Cascavel

Um jovem de 24 anos, identificado como Luis Davi Gonçalves, foi morto a tiros no final da noite de ontem (7), na Rua Fernando de Noronha, localizada no Conjunto Riviera, na Região norte de Cascavel. Veja o vídeo abaixo no local da ocorrência:

Segundo informações, a vítima estava em via pública quando foi atingida por três disparos. Equipes do Siate foram acionadas para prestar socorro, mas ao chegar no local, constataram apenas o óbito. O médico do Siate, André Shcier, informou que os tiros atingiram o tórax da vítima.

A Polícia Militar isolou a área do crime para a realização dos primeiros levantamentos. A Delegacia de Homicídios iniciou as investigações para apurar as circunstâncias do assassinato e identificar o autor dos disparos.