Jovem é morto a tiros em distribuidora de bebidas no Bairro Brasmadeira

CASCAVEL– Um homem morreu na noite de sábado (14), após ser baleado dentro de distribuidora de bebidas no Bairro Brasmadeira, em Cascavel. Veja abaixo a transmissão no local do assassinato:

De acordo com as informações, um indivíduo armado invadiu estabelecimento e efetuou os disparos. Socorristas e o Médico do Siate foram mobilizados para prestar os primeiros atendimentos à vítima, mas só puderam constatar o óbito. O rapaz foi identificado como Jonas da Silva Camargo, de 27 anos.

Equipes da Polícia Militar foram acionadas para atender a ocorrência e isolar a área do crime. A motivação do crime ainda é desconhecida. A Polícia Civil está investigando o caso e busca por imagens de câmeras de segurança que possam auxiliar na identificação do autor dos disparos.