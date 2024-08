Jovem armado com faca é baleado pela PM após destruir veículo em Cascavel

Um jovem de 18 anos foi atingido por disparos da Polícia Militar na tarde desta terça-feira (20), na rua Luiz Vilwock, bairro Nova Cidade. Segundo informações preliminares, o indivíduo, em estado alterado, estava armado com uma faca e havia danificado um veículo Gol, utilizando placas de concreto.

Ao chegar ao local, a equipe policial se deparou com o jovem ameaçando populares. Na tentativa de conter a situação, os policiais realizaram a abordagem. Conforme relato do Tenente-coronel Cícero Tenório, o indivíduo avançou contra os agentes com a faca, o que motivou a ação dos militares.

Dois disparos foram efetuados, atingindo o jovem na perna e no abdômen. Equipes do Siate prestaram os primeiros socorros e o encaminharam para atendimento médico. A Polícia Militar informou que será instaurado inquérito para apurar as circunstâncias do ocorrido.

Fonte: SOT